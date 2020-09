Oppo TV to telewizory Smart TV z systemem Android TV, które wkrótce powinny pojawić się w portfolio firmy. Producent już je certyfikuje, co przybliża je do rynkowego debiutu. Dowiadujemy się, że telewizory będą dostępne w dwóch rozmiarach. Spodziewajmy się Oppo TV z ekranami o przekątnej 55 i 65 cali.