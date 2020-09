Redmi Note 10 5G na zdjęciach. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Redmi Note 10 5G to smartfon, który ma zadebiutować w tej połowie roku. Mamy zdjęcia telefonu i na jednym z nich widać aparat, a na drugim jest częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie dostanie ekran z dziurką do kamery dla selfie. Ponadto w Redmi Note 10 5G znajdziecie się MediaTek Dimensity 820 z 8 GB RAM.

Redmi Note 10 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się już od wielu tygodni. Niedawno dostrzeżono go na stronie jednego z urzędów, co przybliża sprzęt do premiery. Teraz mamy zdjęcia, które opublikowano na łamach chińskiej społecznościówki Weibo. Na jednym z nich jest widoczna częściowa specyfikacja techniczna.

Redmi Note 10 5G otrzyma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie w narożniku. Jest to z pewnością wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 820 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Widać też, że całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką MIUI 12.

Na drugim zdjęciu widać, że Redmi Note 10 5G dostanie wyspę z potrójnym aparatem fotograficznym. Główny sensor ma matrycę 48 MP, ale dwa pozostałe na razie są zagadką. Wiemy też, że Xiaomi planuje umieścić w tym telefonie baterię o pojemności około 5000 mAh. Znane dane techniczne Redmi Note 10 znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi Note 10 5G – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 820

8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

źródło