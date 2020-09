ZTE Axon 20 5G niedawno gościł na stronie TENAA. Teraz został oficjalnie zaprezentowany w Chinach. Jest to pierwszy smartfon, który ma kamerę pod ekranem. Wcześniej widzieliśmy tylko prototypy takich urządzeń. Ten trafi do sklepów. Cena podstawowej wersji to 2198 juanów, czyli około 1180 złotych. Modele z 8 GB RAM kosztują 2498 i 2798 juanów (ok. 1340 i 1500 złotych).

ZTE Axon 20 5G ma pięć technologii, które pozwoliły umieścić aparat pod ekranem smartfona. Pozwalają one na przenikanie światła i w konsekwencji można przechwytywać obraz na matrycy. Wyświetlacz ma przekątną 6,92 cala i rozdzielczość Full HD+. Oczywiście brak tu jakichkolwiek wcięć. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 765G wspomagany przez 6 lub 8 GB RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Ponadto ZTE Axon 20 5G ma aparat z czterema obiektywami. Główny ma sensor 64 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP do zdjęć makro oraz czujnik głębi. Bateria ma pojemność 4200 mAh i wspiera ładowarki o mocy 30 W. Dane techniczne smartfona ZTE Axon 20 5G znajdziecie poniżej.

ZTE Axon 20 5G – dane techniczne

6,92-calpwy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB



kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

198 gramów

Android 10 z nakładką producenta

źródło