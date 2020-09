Xiaomi Mi 10 5G to seria smartfonów, która wkrótce doczeka się nowego członka. Firma udostępniła teaser, w którym ujawniła, że w tym miesiącu pojawi się nowy model z serii Mi 10. Ma dostać Snapdragona serii 700 i modem 5G. Wszystko więc wskazuje na to, że tym procesorem będzie Qualcomm Snapdragon 768G.

Xiaomi Mi 10 5G to linia, która obejmuje kilka różnych telefonów. Najtańszym z nich jest model Lite, który dostał Snapdragona 765G. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest kolejny smartfon z serii. Ma on być przystępny cenowo i również zapewni łączność z sieciami nowej generacji. Czego więc można się spodziewać?

Nowy model Xiaomi Mi 10 5G ma dostać procesor Snapdragon serii 700. Jeśli jednak zapewni łączność z sieciami nowej generacji, to wybór pozostaje niewielki. Na pewno nie będzie to Snapdragon 732G, który trafi do POCO X3 NFC. Z tej przyczyny, że on zapewnia tylko łączność z LTE. Pewnie nie będzie to też SoC, który wykorzystano w wersji Lite. Pozostaje więc tylko jeden chip.

Nowy Xiaomi Mi 10 5G najpewniej z układem Snapdragon 768G

Qualcomm niedawno zapowiedział ulepszoną wersję Snapdragona 765G. To procesor Snapdragon 768G i to właśnie tego układu SoC spodziewajmy się w nowym modelu Xiaomi Mi 10 5G. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Cena ma być rzekomo atrakcyjna.

