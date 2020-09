Realme V3 5G to nowy smartfon Chińczyków z niższej półki cenowej. Co ciekawe, to najtańszy smartfon na rynku z modemem łączności z sieciami nowej generacji. Ponadto telefon ma 6,52-calowy ekran LCD, procesor MediaTek Dimensity 720 i baterię 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze Realme V3 5G ma do zaoferowania.

Realme V3 5G to najtańszy smartfon na rynku, który ma modem zgodny z sieciami nowej generacji. Jego cena w Chinach w przypadku wyjściowej konfiguracji to tylko 999 juanów (mniej niż 540 złotych). Droższe warianty mają kosztować 1399 i 1599 juanów (ok. 750 i 860 złotych). Sprzedaż rozpocznie się 9 września.

Realme V3 5G ma 6,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Procesor to MediaTek Dimensity 720 wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowarki o mocy do 18 W.

Ponadto Realme V3 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Są też dwie kamerki 2 MP. Jedna to czujnik głębi, a druga służy do zdjęć makro. Przedni aparat do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Znane dane techniczne Realme V3 znajdziecie poniżej.

Realme V 5G – dane techniczne

6,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

procesor MediaTek Dimensity 720

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual ISM

złącze USB C

190 gramów

czytnik linii papilarnych

Android 10

