Motorola Moto One 5G to nowy smartfon uznanego producenta, którego premiera odbyła się dziś bez większego rozgłosu. Tym razem jest to typowy średniak z ekranem 90 Hz i pojemną baterią 5000 mAh. W rzeczywistości jest to nieco zmieniony inny model. Cena smartfona Moto One 5G powinna być niższa od 500 euro.