Samsung Galaxy S20 FE 5G to jeden z nowych smartfonów Koreańczyków, które zobaczymy jesienią. Tymczasem w sieci pojawiła się w końcu jego cena. Specyfikacja techniczna telefonu wyciekła już wcześniej. O nadchodzącym modelu wiemy już całkiem sporo. Zobaczmy, co Samsung Galaxy S20 FE ma zaoferować.

Samsung Galaxy S20 FE 5G to smartfon, który ma zadebiutować w październiku. Oglądaliśmy go już na renderach. Teraz mamy dowiadujemy się, ile ten sprzęt ma kosztować. Cena została dostrzeżona na jednej z kanadyjskich stron. To 1148,65 tamtejszych dolarów. W przypadku amerykańskich daje nam to kwotę na poziomie 876 dolarów. W rzeczywistości powinna ona jednak być niższa.

Samsung Galaxy S20 FE 5G to jeden z dwóch wariantów, bo wersji z modemem LTE również się spodziewamy. Specyfikacja smartfona pojawiła się w sieci wcześniej. Wiemy, że ma on być dostępny z procesorami Exynos 990 lub Snapdragon 865. Następnie mamy 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+.

Ponadto Samsung Galaxy S20 FE 5G dostanie aparat fotograficzny z trzema sensorami. Poza głównym 12 MP spodziewamy się obiektywu szerokokątnego z matrycą 12 MP i teleobiektywu z 8 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 FE znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 FE 5G – dane techniczne

~6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Exynos 990

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161 x 73 x 8 mm

Android 10 z One UI

