Galaxy Z Fold Lite coraz bliżej. Samsung uruchamia strony wsparcia

Samsung Galaxy Z Fold Lite to składany smartfon Samsunga, który ma być najtańszym modelem w całej serii. Jego premiera musi być blisko, bo producent uruchamia już pierwsze strony wsparcia dla tego telefonu. Specyfikacja na razie jest tajemnicą. Plotki mówią jednak o tym, że cena Galaxy Z Fold Lite ma być atrakcyjna.

Samsung Galaxy Z Fold Lite to składany smartfon koreańskiego giganta, którego cena ma być niższa nawet od Z Flipa. Pewne plotki mówią, że telefon trafi na rynek w cenie około 1100 dolarów. Wiemy już, że ten model na pewno pojawi się w Indiach. Tam producent już uruchomił strony wsparcia, co widać niżej. Oczywiście, na razie są one jeszcze niekompletne.

Samsung Galaxy Z Fold Lite ukrywa się pod nazwą kodową SM-F415F, gdzie pierwsze F to oznaczenie dla Foldable, a drugie w tym przypadku oznacza model z międzynarodowej dystrybucji. Strony wsparcia w Indiach niewiele nam ujawniają. Widać jednak informację o DS, co jest skrótem od Dual SIM. Tak więc urządzenie będzie miało dwa sloty dla kart.

Samsung Galaxy Z Fold Lite bez wersji 5G

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy Z Fold Lite będzie dostępny tylko z modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE. Wariantu z 5G ma nie być. Ponadto sercem telefonu ma być procesor Qualcomm Snapdragon 865. Składany smartfon ma trafić na rynek w dwóch kolorach. W czarnym i purpurowym odcieniu. Na więcej informacji trzeba poczekać.

