Samsung Galaxy M51 to nowy średniak koreańskiej marki, który będzie wyróżniać się wielkim akumulatorem. Pod obudową znajdzie się bateria 7000 mAh, a więc naprawdę duża. W sieci pojawiły się rendery i specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy więc, co Samsung Galaxy M51 będzie miał jeszcze do zaoferowania.