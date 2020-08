MIUI 12 beta w wersji dla Xiaomi Mi 10 Ultra dostaje nową funkcję. To Device Control, które działa na podobnej zasadzie, co Twój telefon z systemu Windows 10. Dzięki temu można połączyć smartfona z komputerem i następnie korzystać z dodatkowych funkcji. To rozwiązanie z MIUI 12 beta działa tylko z Xiaomi Mi 10 Ultra.