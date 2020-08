MIUI 12 trafia sukcesywnie na kolejne telefony. Otrzymały ją także wybrane smartfony dostępne w Polsce i kolejnym takim modelem jest Xiaomi Redmi Note 8 Pro. To popularny średniak, który debiutował w zeszłym roku. O dostępności nowego oprogramowania poinformował nas jeden z naszych czytelników (pozdrawiamy Tomka).

Xiaomi Redmi Note 8 Pro dostaje MIUI 12 i jest to wydanie dokładnie z numerkiem 12.0.1.0. Aktualizacja udostępniana drogą OTA waży 794 megabajty. Oprogramowanie zawiera lipcowe poprawki bezpieczeństwa dla Androida. Nie są więc one najnowsze. Jeśli macie ten konkretny telefon, to sprawdźcie, jak sytuacja wygląda u was.

MIUI 12 nie tylko dla Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi udostępniło oprogramowanie MIUI 12 już na wiele własnych smartfonów. Na liście jest już ponad 20 różnych modeli, które otrzymały oprogramowanie na różnych rynkach. Wykaz widzicie poniżej. Oczywiście, jeszcze nie wszystkie z nich zostały uaktualnione w Polsce.

Redmi 10X (atom)

Redmi Note 8 Pro (begonia)

Redmi 10X Pro (bomb)

Mi 9 (cepheus)

Mi 10 Pro (cmi)

Mi 9 Pro 5G (crux)

Redmi 9A (dandelion)

Redmi K20 / Mi 9T (davinci)

Mi 8 (dipper)

Mi 9 SE (grus)

Redmi 9 (lancelot)

Redmi Note 7/ Redmi Note 7S (lavender)

Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi)

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin)

Mi 10 Lite 5G (monet)

Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix)

Redmi K30 5G (picasso)

Redmi K30i 5G (picasso48m)

Mi 8 Lite (platina)

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael)

Redmi 6 Pro (sakura)

Mi 10 (umi)

Mi Note 10 / Mi CC9 Pro (tucana)

Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh)

Redmi Note 7 Pro (violet)

Redmi S2/Redmi Y2 (ysl)

źródło: własne (dzięki Tomek za info!)