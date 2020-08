Mi 10 Ultra to flagowiec Xiaomi, który wspiera bezprzewodowe ładowanie 50 W. Dzięki rozwiązaniu smartfon pozwala naładować baterię o pojemności 4500 mAh w ciągu zaledwie 40 minut. To naprawdę szybko, gdy pod uwagę weźmiemy, że proces jest bezprzewodowy. Xiaomi Mi 10 Ultra obsługuje też przewodowe ładowanie 120 W.

Xiaomi Mi 10 Ultra debiutował w zeszłym tygodniu. Niedawno producent pochwalił się oficjalną rozbiórką. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak działa bezprzewodowe ładowanie 50 W, które wspiera ten telefon. Producent postanowił pochwalić się, jak udało mu się osiągnąć taką wartość.

Bezprzewodowe ładowanie 50 W z Xiaomi Mi 10 Ultra pozwala naładować baterię do pełna w ciągu zaledwie 40 minut. Po 15 minutach będzie to blisko połowa. Tak szybki proces stał się możliwy poprzez wykorzystanie podwójnej baterii, która składa się z dwóch akumulatorów o pojemności 2250 mAh. Jest też wsparcie dla podwójnego ładowania równoległego, a w katodzie umieszczono przewodnik oparty na graficie, co zwiększa jej wydajność.

Xiaomi Mi 10 Ultra to także smartfon, który ma najszybsze ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Tutaj bateria jest w stanie naładować się do pełna w zaledwie 23 minuty. Na wersję global smartfona na razie musimy poczekać. Dane techniczne modelu Xiaomi Mi 10 Ultra znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Ultra – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 20 + 12 MP + zoom 120x

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

źródło: Weibo