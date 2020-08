Galaxy S30 Ultra to nadchodzący flagowiec marki Samsung, który może być dosyć podobny do modelu S20 Ultra. Jednak wprowadzi liczne udoskonalenia, które obejmą aparat czy ładowanie baterii. Wiemy, że Samsung Galaxy S30 Ultra ma dostać kamerę z nowym sensorem 108 MP i wspierać ładowarki o mocy aż 60 W.

Samsung Galaxy S30 Ultra to jeden z trzech telefonów szykowanych przez Koreańczyków. Smartfon już pojawiał się w plotkach. Nowe informacje sugerują, że będzie to ciekawa aktualizacja dla modelu Galaxy S20 Ultra. W sieci pojawiły się nowe informacje, które tym razem obejmują aparat fotograficzny czy ładowanie baterii. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy S30 Ultra ma dostać aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Nie będzie to jednak ISOCELL HM1, a nowe rozwiązanie. To na razie jednak pozostaje tajemnicą. Następnie mamy szybsze ładowanie baterii. Ma być obsługiwana ładowarka o mocy 60 W. W modelu S20 Ultra jest to 45 W. Sam akumulator też powinien być większy, bo w wersji Plus ma znaleźć się bateria 4800 mAh, to w większym pewnie będzie to ponad 5000 mAh.

Samsung Galaxy S30 Ultra wkrótce będzie gotowy

Prawda jest taka, że Samsung Galaxy S30 Ultra wkrótce będzie sfinalizowany. Projekt sprzętowy tego smartfona powinien być zamknięty najpóźniej w pierwszej połowie listopada. W przypadku modeli S20 i starszych z serii S było podobnie. Tutaj raczej zmian w harmonogramie prac nie będzie. Do debiutu pozostało jeszcze sporo czasu, bo około pół roku. Premiery spodziewamy się dopiero w lutym 2021 roku i do tego momentu pojawi się jeszcze wiele przecieków.



