Bezprzewodowe Android Auto dla wszystkich smartfonów z Androidem 11

Bezprzewodowe Android Auto to funkcja, która obecnie dostępna jest w dosyć ograniczonym zakresie. Mogą z niej korzystać właściciele telefonów firm Google i Samsung. Jednak wraz z systemem Android 11 to ulegnie zmianie. Dostęp uzyskają właściciele wszystkich smartfonów, które będą spełniać pewne kryteria.

Bezprzewodowe Android Auto to rozwiązanie, z którym początkowo zgodne były tylko smartfony Google Pixel, ale potem dostęp uzyskały także telefony marki Samsung. Google jakiś czas temu rozszerzyło dostępność na kolejne rynki. Teraz dowiadujemy się, że wraz z systemem Android 11 funkcja w końcu w stanie się w zasadzie ogólnodostępna. Takie informacje można znaleźć na stronach wsparcia producenta.

W uaktualnionym artykule czytamy, że do grona obecnie zgodnych telefonów dołączą wszystkie, które mają Androida 11. Będzie też dodatkowy wymóg. To bezprzewodowe połączenie z siecią Wi-Fi 5 GHz. Zakres 2,4 GHz nie będzie tutaj obsługiwany i przy takim połączeniu korzystanie z funkcji nie będzie możliwe, co warto mieć na uwadze.

Bezprzewodowe Android Auto także bez systemu Android 11

Warto dodać, że z funkcji nadal można będzie korzystać bez Androida 11. Będzie to możliwe na Pixelach i smartfona marki Samsung, które mają Androida 10. Jest też pewien wyjątek w postaci Androida 9 Pie i ten dotyczy modeli Galaxy S8, S8+ oraz Note 8. Po prostu te telefony nowszego oprogramowania już nie otrzymały. Oczywiście, w Polsce oficjalnie z tego nie skorzystamy, ale zawsze pozostanie droga nieoficjalna.



