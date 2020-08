ZTE Axon 20 5G to pierwszy smartfon, który dostanie kamerę pod ekranem. Premiera jest coraz bliżej i firma postanowiła opublikować render, na którym widać to urządzenie. W ten sposób można zobaczyć urządzenie z przodu i tyłu. To prezentuje się naprawdę dobrze. Specyfikacja modelu ZTE Axon 20 5G jest już znana.