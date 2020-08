Mi TV Lux to przezroczysty telewizor Xiaomi, który pokazano w zeszłym tygodniu. Zastanawialiście się nad, jak działa takie rozwiązanie? Chinczycy postanowili uchylić rąbka tajemnicy. Stało się to możliwe za sprawą wykorzystania w Xiaomi Mi TV Lux specjalnego panelu OLED, który nie wymaga podświetlenia.

Xiaomi Mi TV Lux to przezroczysty telewizor chińskiej marki, który zaprezentowano wraz z flagowcem Ultra. Urządzenie z pewnością jest nietypowe i sporo osób zastanawia się nad tym, jak działa. Producent postanowił opublikować artykuł, gdzie wyjaśnił wykorzystane rozwiązania. Zobaczmy, jak tego dokonano.

Po pierwsze wykorzystano tu ekran OLED, który nie wymaga stosowania wielu warstw, które są w panelach LCD. Xiaomi Mi TV Lux ma dużą podstawę, gdzie umieszczono elektronikę odpowiedzialną za pracę urządzenia. Dzięki temu przezroczysty telewizor nie ma ich umieszczonych za ekranem, jak to jest normalnie. Nie ma także dodatkowego podświetlenia.

Przezroczysty telewizor Xiaomi Mi TV Lux stał się możliwy dzięki specjalnej matrycy RGBW

Xiaomi Mi TV Lux nie jest w rzeczywistości całkowicie przezroczysty. Firma użyła tu unikalną matrycę RGBW, gdzie tylko połowa panelu pokryta jest pikselami. Ta druga jest przezroczysta. Piksele są na tyle małe, że ich po prostu nie widać z pewnej odległości. Stąd też uzyskano taki efekt szyby.

Telewizor Xiaomi Mi TV Lux na razie dostępny jest tylko w Chinach. Cena to 49999 juanów, czyli około 26,5 tys. złotych. Na razie nie wiadomo, czy to urządzenie trafi do sprzedaży w Europie. Nawet jeśli to nastąpi, to pewnie nie w krótkim czasie.

