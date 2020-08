Android TV dostaje reklamy, co Google zaczęło testować w zeszłym roku. Teraz nowa funkcja zaczyna być udostępniana globalnie i to oznacza, że wasze telewizory będą wyświetlać elementy sponsorowane. Jest jednak pewne rozwiązanie, które jeszcze pozwala wyłączyć „nową funkcję”. Pewnie zostanie zablokowane, ale na razie działa. Co należy zrobić?

Jak wyłączyć reklamy na telewizorach z Android TV

Chcąc wyłączyć reklamy na telewizorach z systemem Android TV, trzeba najpierw udać się do sekcji z ustawieniami, a potem do aplikacji. Tu trzeba odszukać aplikacje systemowe i udać się do Android TV Home. Następnie należy odinstalować aktualizacje dla tego oprogramowania. Po ponownym uruchomieniu elementy sponsorowane znikną. Efektem ubocznym będzie utrata części ustawień, co trzeba mieć na uwadze.



Jest to tymczasowe rozwiązanie i domyślamy się, że Google je z czasem zablokuje. Reklamy na telewizorach są czymś, co nie każdy lubi. Jednak trzeba czasem się z nimi pogodzić. W przypadku platformy pojawiają się one w postaci nowego wiersza, gdzie może być dopisek Wybór pracowników Google Play. Co ważne, potrafią one zająć naprawdę duży obszar ekranu, co możecie zobaczyć poniżej.

