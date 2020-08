ZneFone 7 Pro i Asus ZenFone 7 to smartfony, których premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Producent udostępnił link do live streamu i tam pojawia się konkretna data. Wiemy, że zostaną pokazane co najmniej dwa nowe modele, bo Asus wspomina o serii telefonów. Co najmniej jeden z nich dostanie poczwórny aparat.

Asus ZenFone 7 Pro i tańszy ZenFone 7 już pojawiały się w przeciekach. Teraz jest oficjalna data premiery. Urządzenia zostaną zaprezentowane w Chinach dokładnie 26 sierpnia. Producent udostępnił już na własnym kanale link do konferencji, która będzie transmitowana online. Wydarzenie będzie można oglądać na YouTubie.

Asus wspomina, że ZenFone 7 to seria smartfonów. Dlatego spodziewamy się co najmniej dwóch modeli. Tym bardziej, że urządzenia były niedawno certyfikowane. Wiemy, że mają dostać różne procesory. W wersji Pro spodziewamy się naprawdę wydajnego układu Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Grafika umieszczona w powyższym linku do streamu sugeruje nam też, że co najmniej jeden z telefonów otrzyma poczwórny aparat fotograficzny.

Asus ZenFone 7 Pro zapewne nie będzie tak tani jak szóstka

Zeszłoroczny flagowiec Tajwańczyków debiutował w cenie od 499 dolarów, co było naprawdę atrakcyjną kwotą. Domyślamy się jednak, że tegoroczny Asus ZenFone 7 Pro nie będzie już tak tani. Smartfony ze Snapdragonem 865 Plus są po prostu drogie. Dlatego część producentów omija ten SoC. Tak zrobiło na przykład Xiaomi, które w modelu Mi 10 Ultra zdecydowało się na starszego Snapdragona 865. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale premiera jest już blisko.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło