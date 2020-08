Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition to edycja limitowana smartfona, którego zobaczymy już wkrótce. Urządzenie powstało we współpracy z artystą Jamesem Jeanem. Sprzęt zostanie oficjalnie zaprezentowany już jutro. Domyślamy się, że pod kątem specyfikacji będzie bazować na topowym modelu Oppo Reno 4 Pro.

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition to smartfon, którego oficjalna zapowiedź odbędzie się 17 sierpnia. To edycja limitowana telefonu, który debiutował w Chnach kilka miesięcy temu. Jak dobrze wiemy, na pozostałych rynkach zmieniono mu konfigurację sprzętową. W przypadku egzemplarzy z Państwa Środka jest ona inna.

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition powstał we współpracy z artystą Jamesem Jeanem. Zdobył on wiele nagród na świecie i są to m.in. wyróżnienia przyznane za okładki dla DC Comics i Marvel Comics. Pracował także nad plakatami dla filmów, w tym do Blade Runnera 2049. Spodziewajmy się więc jego wpływów przeplatanych chińskimi tradycjami.

Limitowana edycja Oppo Reno 4 Pro powinna bazować na topowej konfiguracji telefonu. Tak więc będzie znajdziemy tu Snapdragona 765G wspomaganego przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Wszystko wyjaśni się już w trakcie jutrzejszej zapowiedzi. Prawdopodobne dane techniczne Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition znajdziecie poniżej.

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition – dane techniczne

6,55-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snadpragon 765G

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 13 + 12 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

172 g

Android 10 z nakładką ColorOS

