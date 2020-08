Xiaomi Mi 10 Ultra nie będzie dostępny poza Chinami. Na otarcie łez pozostają jednak nowe super tapety z MIUI 12, których motywem przewodnim jest Saturn. Jeśli chcecie, to możecie je pobrać na własne urządzenie. Wystarczy tylko, że jest to telefon z Androidem 8.0 Oreo lub nowszym. Nowe tapety prezentują się ciekawie.

Xiaomi Mi 210 Ultra to konkretny flagowiec z szybkim ładowaniem. Ma też najlepszy aparat na rynku według DxOMark Mobile. Dziś już jednak wiemy, że nie trafi do Europy. Na pocieszenie pozostają nam nowe super tapety, które są częścią nakładki MIUI 12, która dostanie ciekawe nowości w Galerii. Motywem przewodnim tym razem jest Saturn.

Wcześniejsze super tapety z MIUI 12 miały motyw Ziemi i Marsa. Dlaczego zdecydowano się w przypadku Xiaomi Mi 10 Ultra, że będzie to Saturn? Pewnie z racji ogromu, którym jest ta planeta. Gazowy olbrzym jest drugim co do wielkości tego typu obiektem w Układzie Słonecznych. Pewnie z czasem doczekamy się też motywu z Jowiszem.

Super tapety z MIUI 12 z Xiaomi Mi 10 Ultra na prawie każdy telefon

Super tapety z MIUI 12 pochodzące z Xiaomi Mi 10 Ultra możecie zainstalować na prawie każdym smartfonie. Warunkiem jest, aby urządzenie pracowało pod kontrolą systemu Android 8.0 Oreo lub nowszej wersji. Jeśli chcecie sobie to pobrać, to znajdziecie je pod tym adresem. Pamiętajcie jednak, że pliki APK spoza oficjalnych źródeł instalujecie wyłącznie na własną odpowiedzialność. W linku znajdziecie też starsze motywy z Marsem i Ziemią.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze triki dla komunikatora Messenger

źródło: Twitter