Galaxy Note 20 Ultra jest pierwszym smartfonem marki Samsung, który dostał ekran OLED VVR. Dzięki technologii dostosowywana jest częstotliwość odświeżania. Pozwala na to zmniejszenie zużycia energii przez ekran nawet do 22 proc. Samsung Galaxy Note 20 Ultra pozwala zmniejszyć odświeżanie nawet do 10 Hz.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra to konkretny flagowiec, który został wyposażony w różne nowe technologie. Wśród nich nie zabrakło VVR. To pierwszy raz, gdy Koreańczycy umieścili w smartfonie ekran OLED, który dostosowuje odświeżanie ekranu w szerokim zakresie i w zależności od tego, co znajduje się na wyświetlaczu. Jak to działa?

Dzięki VVR Samsung Galaxy Note 20 Ultra może zmieniać odświeżanie obrazu w zakresie od 10 do 120 Hz. Na przykład w grach będzie to maksymalna wartość, ale już przy streamowaniu wideo spada do 60 Hz. W przypadku pracy z aplikacją pocztową będzie to 30 Hz, a w trakcie oglądania zdjęć tylko 10 Hz. To wszystko ma wydłużyć czas pracy na baterii.

Ekran modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra poprzez VVR może zużywać nawet do 22 proc. mniej energii. To sprawi, że telefon będzie dłużej pracować na jednym naładowaniu akumulatora. Obecnie trwa przedsprzedaż smartfonów. Dane techniczne Samsunga Galaxy Note 20 Ultra znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus lub Exynos 990

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 10 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Android 10 z One UI 2.5

