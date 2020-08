Xiaomi Mi 10 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Telefon był obiektem mnóstwa przecieków. Cena, specyfikacja techniczna czy pewne nowe funkcje wyciekły do sieci już wcześniej. Zobaczmy więc, co wiemy o modelu Xiaomi Mi 10 Ultra tuż przed planowaną na wtorek konferencją.