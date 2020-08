MIUI 12 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne smartfony i tym razem na listę załapały się modele Xiaomi Mi Mix 3 oraz Xiaomi Mi Mix 2s. Finalna wersja oprogramowania udostępniana jest w Chinach. Jednak niedługo MIUI 12 otrzymają także egzemplarze z międzynarodowej dystrybucji. To kwestia czasu.

Xiaomi Mi Mix 3 otrzymuje MIUI 12 drogą OTA i aktualizacja w tym przypadku waży 824 MB. Build ma numer 12.0.1.0. Podobnie jest w przypadku modelu Mi Mix 2s. Tutaj uaktualnienie ma wagę w postaci 787 MB. Poniżej lista tych telefonów, które zostały już zaktualizowane na wybranych rynkach.

Te modele Xiaomi i Redmi dostały aktualizację MIUI 12

Redmi 10X (atom)

Redmi Note 8 Pro (begonia)

Redmi 10X Pro (bomb)

Mi 9 (cepheus)

Mi 10 Pro (cmi)

Mi 9 Pro 5G (crux)

Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Redmi 9A (dandelion)

Redmi K20 / Mi 9T (davinci)

Mi 8 (dipper)

Mi 9 SE (grus)

Redmi 9 (lancelot)

Redmi Note 7/ Redmi Note 7S (lavender)

Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi)

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin)

Mi 10 Lite 5G (monet)

Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix)

Redmi K30 5G (picasso)

Redmi K30i 5G (picasso48m)

Mi 8 Lite (platina)

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael)

Redmi 6 Pro (sakura)

Mi 10 (umi)

Mi Note 10 / Mi CC9 Pro (tucana)

Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh)

Redmi Note 7 Pro (violet)

Redmi S2/Redmi Y2 (ysl)

W ostatnim czasie aktualizacja MIUI 12 została udostępniona także na smartfony submarki Xiaomi. To modele Redmi 6 Pro i Redmi Note 7 Pro. Firma ma też plany związane z aktualizacją do systemu Android 11. Oczywiście, będzie to oprogramowanie z autorską nakładką.

