Xiaomi Mi 10 Ultra to flagowiec, który zostanie zaprezentowany za trzy dni. Urządzenie doczekało się przecieku. W sieci pojawił się render i częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Ultra będzie jubileuszowym telefonem i pojawi się także wariant w ceramicznej obudowie. Smartfon zapowiada się ciekawie.

Xiaomi Mi 10 Ultra to smartfon, który wcześniej pojawiał się w przeciekach jako model z dopiskiem Pro Plus. Lei Jun ostatnio jednak ujawnił właściwą nazwę międzynarodowej wersji telefonu. Teraz mamy okazję zobaczyć wygląd. W sieci pojawił się render. Jest też częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem. Aktualizacja: poniżej dwa nowe rendery. Widać na nich wariant w przezroczystej obudowie.



Xiaomi Mi 10 Ultra otrzyma duży aparat fotograficzny z tyłu obudowy. Render widoczny poniżej potwierdza wcześniejsze plotki w tym temacie. Widać obiektyw peryskopowy, który znajduje się na samej górze. Specyfikacja tej kamery nie jest jednak znana. To wyjaśni się z czasem, ale spodziewajmy się głównego sensora z matrycą 108 MP. Następnie mamy akcesoria w postaci ładowarek bezprzewodowych i etui, które widzicie jeszcze niżej.

Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Ultra ma być dostępny w wersjach z 256 lub 512 GB miejsca i 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM. W najbogatszej opcji będzie więc to naprawdę konkretny telefon. Smartfon otrzyma także wariant w ceramicznej obudowie. Premiera już blisko. Znane dane techniczne modelu Xiaomi Mi 10 Ultra znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Ultra – dane techniczne

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

