Xiaomi Mi 10 Ultra to nowy flagowiec Chińczyków, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Informację przekazał sam CEO firmy, Lei Jun. Do tej pory w plotkach smartfon pojawiał się pod nazwą Xiaomi Mi 10 Pro Plus, ale ta rzeczywista będzie inna. Wiemy, że będzie to jubileuszowy telefon na 10 lat istnienia marki.