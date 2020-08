OxygenOS 11 beta jest już blisko i CEO OnePlus, Pete Lau zdecydował się ujawnić nowe informacje poświęcone nakładce. Będzie ona wkrótce dostępna w postaci poglądowych buildów i jest to oprogramowanie oparte na systemie Android 11. Wiemy, że ma zostać wprowadzony odświeżony dark mode oraz tryb Zen 2.0.

OxygenOS 11 beta to poglądowa wersja nowej nakładki opartej na systemie Android 11, której premiera jest blisko. Wraz z nią zobaczymy nową odsłonę HydrogenOS. CEO OnePlus, Pete Lau postanowił ujawnić rąbka tajemnicy i przekazał na oficjalnym forum firmy nowej informacje. Oprogramowanie wkrótce zostanie pokazane.



OxygenOS 11 beta wkrótce będzie dostępny do testów. Tak więc użytkownicy najnowszych smartfonów marki OnePlus będą mogli brać udział w programie pilotażowym i wypróbować nowe funkcje. Pete Lau ujawnił, że pojawią się nowe elementy interfejsu graficznego, czystsze UI oraz mnóstwo opcji, które pozwolą dostosować oprogramowanie. Wiemy też, że pojawi się długo wyczekiwany Always on Display.

Wśród nowości z OxygenOS 11 beta także tryb Zen 2.0 i nowy dark mode

Beta OxygenOS 11 ma wprowadzić także nowe funkcje. Wśród nich OnePlus przygotował tryb Zen 2.0. Pojawi się także odświeżony dark mode, czyli ciemny motyw. Nowości będzie znacznie więcej i poznamy je już w przyszłym tygodniu. Zapowiedź już 10 sierpnia.



