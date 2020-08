Mi 10 Extreme Edition to nowy flagowiec Xiaomi. Wcześniej znaliśmy go pod nazwą Pro Plus, ale w rzeczywistości nazwa będzie inna, co producent już potwierdził. Jest już znana data premiery Xiaomi Mi 10 Extreme Edition. Smartfon zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu, ale jego cena nie będzie niska.