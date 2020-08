Pixel 5 i Pixel 4a 5G jesienią. Cena drugiego modelu jest znana

Pixel 5 i Pixel 4a 5G istnieją i Google potwierdziło je w trakcie oficjalnej prezentacji modelu 4a z modemem LTE. Cena tego telefonu to 349 dolarów, a w Europie trzeba będzie zapłacić 340 euro. W zasadzie to o tym telefonie wszystko dowiedzieliśmy się jeszcze przed premierą. Ma on trafić na rynek 20 sierpnia. Obecnie wypatrujemy kolejne modele.



Pixel 4a 5G to smartfon, którego cena wyniesie 499 dolarów. Domyślamy się, że dostanie on inny procesor oraz modem, który zapewni łączność z sieciami nowej generacji. Jeśli we flagowych piątkach znajdzie się Snapdragon 865 (Plus), to mógłby to być Snapdragon 765. Jednak pewne plotki mówią o tym, że Google w modelach 5 i 5 XL może umieścić właśnie ten drugi układ. Wtedy w tańszym telefonie mógłby to być Snapdragon 690. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Pixel 5 i Pixel 4a 5G dopiero jesienią

Premiera modelu 4a z modemem LTE mocno przeciągnęła się w czasie. Początkowo miał zadebiutować w maju, ale pandemia koronawirusa sprawiła, że pojawiły się opóźnienia. Kolejne telefony Google mają trafić na rynek jesienią. Zapowiedź pewnie odbędzie się w okolicy października tego roku. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło