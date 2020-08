Oppo K7 5G oficjalnie. Cena, specyfikacja i dostępność

Oppo K7 5G zadebiutował w Chinach, gdzie będzie go można kupić od 11 sierpnia. W podstawowej wersji będzie dostępny za 1999 juanów (ok. 1070 złotych). Cena za model mający 256 GB miejsca to 2299 juanów (ok. 1230 złotych). Do wyboru będzie pięć wariantów kolorystycznych obudowy.

Oppo K7 5G ma 6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i procesor Snapdragon 765G. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4025 mAh i wspiera szybkie ładowanie VOOC 4.0 30 W.

Ponadto Oppo K7 5G ma kamerkę 32 MP do selfie. Tylny aparat fotograficzny składa się z głównego sensora 48 MP, obiektywu szerokokątnego (119°) z matrycą 8 MP i dwóch kamerek 2 MP. Jedna to czujnik głębi, a druga służy do zdjęć makro. Miłym dodatkiem jest NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z Color OS 7.2. Dane techniczne Oppo K7 5G znajdziecie poniżej.

Oppo K7 5G – dane techniczne

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4025 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

180 gramów

Android 10 z ColorOS 7.2

