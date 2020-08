Redmi 9 Prime w drodze. Xiaomi umieści w nim ekran Full HD+

Redmi 9 Prime to smartfon submarki Xiaomi, którego premiera jest blisko. Debiut zaplanowano na 4 sierpnia, a więc telefon zobaczymy za kilka dni. Manu Kumar Jain potwierdził, że w urządzeniu zostanie zaimplementowany ekran o rozdzielczości Full HD+. Wygląda na to, że będzie to po prostu Redmi 9 z dopiskiem Prime.

Redmi 9 Prime to smartfon, który Xiaomi planuje zaprezentować w Indiach już 4 sierpnia. Premiera ma odbyć się w tym kraju we wtorek i wtedy wszystko stanie się jasne. Tymczasem jeden z lokalnych przedstawicieli marki ujawnia rąbka tajemnicy. To Manu Kumar Jain, jeden z globalnych prezesów firmy oraz przedstawiciel indyjskiego działu.

Manu Kumar Jain potwierdził, że Redmi 9 Prime ma otrzymać ekran o rozdzielczości Full HD+. Dodatkowych szczegółów nie podał i specyfikacja techniczna tego smartfona teoretycznie owiana jest tajemnicą. Tymczasem wygląda na to, że będzie to w rzeczywistości telefon Redmi 9 pokazany w czerwcu. Niedawno sprzęt debiutował w Polsce. W Indiach po prostu trafi do sklepów z dopiskiem Prime w nazwie.

Tak więc Redmi 9 Prime w Polsce się nie spodziewajmy. U nas ten telefon Xiaomi można już kupić, ale pod krótszą nazwą. To nie pierwszy raz, gdy marka decyduje się na pewne zmiany w nazwach modeli, które wprowadza do Indii. Dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Redmi 9 Prime – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)



procesor MediaTek Helio G80

3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC (opcjonalnie)

modem 4G

dual SM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z nakładką MIUI

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter