Samsung Galaxy A32 5G w drodze. To będzie tańszy smartfon z 5G

Samsung Galaxy A32 5G to nadchodzący średniak Koreańczyków, którego premiera odbędzie się w 2021 roku. Będzie to model z niższej półki cenowej, ale mający modem łączności z sieciami 5G. Samsung idzie w ślad za konkurencją, która takie modemy też montuje w coraz tańszych smartfonach. Czego się spodziewać?

Samsung Galaxy A32 5G to smartfon, który powstaje pod nazwą kodową SM-A326. Będzie to następca modelu A31 i wiemy, że ma wprowadzić istotną nowość, którą będzie modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Do tej pory Koreańczycy nie stosowali tego rozwiązania w tak tanich telefonach. I też prędko go raczej na rynku nie zobaczymy.

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy A32 5G otrzyma nie tylko modem zapewniający łączność z nowymi sieciami. Pojawi się także aparat fotograficzny, który ma główny sensor 48 MP. Wiemy też, że czujnik głębi ma otrzymać matrycę 2 MP. Więcej szczegółów związanych ze specyfikacją techniczną telefonu nie zostało podanych.

Samsung Galaxy A32 5G z premierą dopiero w 2021 roku

Wiemy, że Samsung Galaxy S32 5G nie pojawi się w ofercie Koreańczyków w najbliższym czasie. Premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2021 roku. Tak więc na dostępność poczekamy. Podobnie zresztą, jak na więcej informacji o specyfikacji technicznej, bo ta owiana jest tajemnicą. W przyszłym roku spodziewajmy się coraz tańszych telefonów, które będą pozwalać na łączność z nowymi sieciami. Także od konkurencyjnych marek.

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło