Mi 10 Pro Plus to flagowiec Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Nowe informacje mówią o tym, że debiut planowany jest na sierpień. Będzie to event w formie online i ma w nim wziąć udział CEO firmy, Lei Jun. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma dostać udoskonalony aparat fotograficzny i inne usprawnienia.