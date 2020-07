Samsung Galaxy M01 Core to jeden z najprostszych modeli smartfonów Koreańczyków. Urządzenie ma bardzo podstawowe wyposażenie. Specyfikacja obejmuje ekran 5,7 cala o rozdzielczości HD+ czy 4-rdzeniowy procesor MediaTek. Samsung Galaxy M01 Core pracuje pod kontrolą systemu Android Go, czyli uproszczonej wersji.

Samsung Galaxy M01 Core to bardzo prosty smartfon z systemem Android Go, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena modelu z 1 GB RAM to tylko 5499 rupii (275 zł). Wariant z 2 GB pamięci operacyjnej wyceniono na 6499 rupii (325 złotych). Sprzęt będzie można kupić od 29 lipca.

Samsung Galaxy M01 Core to bardzo prosty smartfon z podstawowym wyposażeniem. Ma 5,3-calowy ekran TFT o rozdzielczości HD+ (720 x 1480 pikseli). Jego sercem jest 4-rdzeniowy procesor MediaTek MT6739 taktowany zegarem 1,5 GHz. SoC wspomagany jest przez wspomniane 1 lub 2 GB RAM. Na dane przeznaczono 16 lub 32 GB miejsca.

Ponadto Samsung Galaxy M01 Core ma proste aparaty. Z przodu jest to sensor 5 MP, a z tyłu 8 MP. Energię dostarczy bateria o pojemności 3000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 w edycji Go. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy M01 Core znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy M01 Core – dane techniczne

5,3-calwoy ekran TFT o rozdzielczości HD+ (720 x 1480 pikseli)

4-rdzeniowy procesor MediaTek MT6739

1 lub 2 GB pamięci RAM

16 lub 32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 8 MP f/2.2 z diodą LED

bateria o pojemności 3000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

150 gramów

Android Go (10)

