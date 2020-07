Samsung Galaxy M51 w przecieku. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy M51 to nowy średniak Koreańczyków, którego premiera jest blisko. Już wcześniej pojawiła się specyfikacja techniczna telefonu. Teraz poznajemy pewne informacje obejmujące aparaty, które do tej pory były tajemnicą. Samsung w Galaxy M51 umieści główny sensor 64 MP i teleobiektyw z matrycą 12 MP.

Samsung Galaxy M51 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Niedawno wyciekła specyfikacja techniczna telefonu, ale nie była ona kompletna. Nie znaliśmy informacji o aparatach. Teraz pojawiły się częściowe szczegóły kamer, których mamy się tu spodziewać.

Samsung Galaxy M51 ma dostać aparat fotograficzny z sensorem 64 MP. Pewnie jest to ISOCELL z obsługą technologii Tetracell. Kolejnym elementem jest obiektyw szerokokątny z matrycą 12 MP. Trzecia kamerka pozostaje tajemnicą. Pewnie jednak jest to czujnik głębi lub sensor do robienia zdjęć makro. Informacje o przedniej kamerce też są tajemnicą.

Wiemy, że Samsung Galaxy M51 otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 675 z 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Ekran to 6,5-calowy panel o rozdzielczości Full HD+. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy M51 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy M51 – dane techniczne

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 675

8 GB pamięci RAM

64 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze słuchawkowe i USB C

czytnik linii papilarnych

162,6 x 77,5 x 8,5 mm

Android 10 z One UI 2

