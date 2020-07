Xiaomi Mi 10 Pro Plus – flagowiec jednak z układem Snapdragon 865?

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to flagowiec, którego premiera jest nieodległa. Co jednak ciekawe, Snapdragon 865 Plus może się w nim nie pojawić. Xiaomi może w modelu Mi 10 Pro Plus zdecydować się na starszy układ. Sugerują to nowe plotki, które przekazało na łamach społecznościówki Weibo sprawdzone w przeszłości źródło.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to flagowiec, którego nadejście zdaje się potwierdzać sam Lei Jun. CEO firmy dał nam wskazówkę związaną z ceramiczną obudową. Ma on dostać konkretny aparat. Teraz dowiadujemy się, że procesor Snapdragon 865 Plus, który jest ostatnim układem SoC dla flagowców od Qualcomma, w tym telefonie może się nie pojawić. Takie plotki pojawiły się na Weibo.

Według Digital Chat Station Chińczycy w wersjach inżynieryjnych Xiaomi Mi 10 Pro Plus mają układ, który pracuje z częstotliwością do 2,84 GHz. Jak dobrze wiemy, Snapdragon 865 Plus przekracza barierę 3 GHz. Dlatego pojawiają się sugestie, że może to być jednak starszy Snapdragon 865, który gościł we flagowcach w pierwszej połowie tego roku.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus bez układu Snapdragon 865 Plus to nie najgorszy pomysł

Taki ruch można zrozumieć. Oczywiście, Xiaomi Mi 10 Pro Plus bez procesora Snapdragon 865 Plus nie będzie mógł rywalizować o miano najszybszego smartfona. Z drugiej strony firma zaoszczędzi na kosztach produkcji. To pozwoli być może na zmniejszenie ceny. Tym bardziej, że plotki mówią o tym, że będzie ona wysoka.

Xiaomi Mi 10 Pro w Chinach dostępny jest od 4999 juanów. Model Plus miałby kosztować nawet tysiąc juanów więcej. Nie będzie więc tani, a tegoroczne flagowce Chińczyków trafiły do Europy w naprawdę wysokich kwotach. Na więcej informacji trzeba poczekać.

