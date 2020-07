One UI 2.5 to nowa nakładka Koreańczyków, która pojawi się z nowymi flagowcami. Dostanie ją także Samsung Galaxy Note 20 Ultra. W sieci pojawiły się wideo, gdzie pokazano nowości. Zobaczmy więc, co nowego wnosi One UI 2.5. Nowe funkcje obejmują m.in. uniwersalne Nearby Sharing, które pozwala łatwo współdzielić pliki.

One UI 2.5 to najnowsza nakładka Koreańczyków bazującą na systemie Android 10. Debiut odbędzie się wraz z nowymi flagowcami. Tymczasem już teraz mamy okazję zobaczyć część nowości dzięki wideo ze smartfonem Samsung Galaxy Note 20 Ultra w roli głównej. Zobaczmy więc, co nowego spodziewać się z nową wersją oprogramowania.

One UI 2.5 z modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra – co nowego

Wiemy, że wśród nowości z One UI 2.5 jest zmiana w opcji Space Zoom. Zredukowano ją ze 100x do 50x. Następnie mamy format 21:9 dla wideo w 8K UHD. Przy nagrywaniu filmów będzie można także wybrać mikrofon. To opcje z Galaxy Note 20, o których wspominaliśmy wam dziś z rana. W trybie profesjonalnym pojawi się także histogram.



One UI 2.5 to także opisy scen dla Bixby Vision. Funkcja będzie przydatna dla osób mających problemy ze wzrokiem. Co ważne, wygląda na, że pojawia się też Nearby Sharing stworzone przez Google. To funkcja do szybkiego udostępniania plików. Samsung ma własne Quick Share, ale to działa tylko na jego urządzeniach. Rozwiązanie z Androida jest uniwersalne. Poniżej wideo.



Na razie nie wiemy, na jakie urządzenia trafi One UI 2.5 poza modelami Samsung Galaxy Note 20. O tym przekonamy się z czasem. Trzeba też mieć na uwadze, że za rogiem jest nakładka z numerkiem 3.0, która to już będzie bazować na systemie Android 11, która to na modele S9 już nie trafi.



