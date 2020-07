Samsung Galaxy M01s oficjalnie. Cena smartfona jest bardzo niska

Samsung Galaxy M01s to jeden z najeżanych smartfonów Koreańczyków w tegorocznej ofercie. Urządzenie debiutuje w Indiach, gdzie cena jest niska. Z drugiej strony specyfikacja techniczna telefonu jest bardzo podstawowa. Znajdziemy tu układ MediaTek Helio P22 czy podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP.

Samsung Galaxy M01s doczekał się premiery w Indiach. Tam cena została ustalona na poziomie 9999 rupii, czyli około 520 złotych. Smartfon będzie można zakupić w dwóch kolorach obudowy. Pierwszy to szary, a drugi to jasnoniebieski. Rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną.

Samsun Galaxy M01s to prosty smartfon z 6,2-calowy ekranem z wcięciem w postaci łezki. To panel o rozdzielczości HD+. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Helio P22 wspomagany przez 3 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 512 GB.

Ponadto Samsung Galaxy M01s ma baterię o pojemności 4000 mAh. Aparat fotograficzny składa się z sensorów 13 i 2 MP. Kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie. Dane techniczne smartfona Samsung Galaxy M01s znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy M01s – dane techniczne



6,2-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P22

3 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

Android 9 Pie z nakładką producenta

