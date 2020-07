Huawei MatePad T10 i T10s. Jest specyfikacja nowych tabletów

Huawei MatePad T10 i MatePad T10s to dwa nowe tablety Chińczyków, których debiut jest pewnie blisko. W sieci pojawiły się rendery i specyfikacja obu modeli. Są to tablety z niższej półki cenowej z dosyć podstawowym wyposażeniem. Zobaczmy więc, co te oba urządzenia mają zaoferować.