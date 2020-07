Samsung Galaxy A72 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz w sieci pokazały się nowe plotki. Obejmują one aparat fotograficzny telefonu. Dowiadujemy się, że ma pojawić się technologia OIS, czyli zostanie zapewniona optyczna stabilizacja obrazu. To coś, co znamy głównie z droższych modeli.

Samsung Galaxy A72 z OIS będzie więc miał funkcję znaną nam z półki premium. Taki ruch można jak najbardziej zrozumieć i podyktowany on jest coraz większą presją ze strony konkurencji. Polityka wobec możliwości smartfonów w różnych przedziałach cenowych jest coraz agresywniejsza. Dlatego w najbliższym czasie spodziewajmy się, że coraz więcej rozwiązań z wyższej półki będzie trafiać do tańszych telefonów.

Samsung Galaxy A72 być może dopiero w 2021 roku

Wiemy jednak, że Samsung Galaxy A72 nie jest smartfonem, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Nie spodziewajmy się go wcześniej, jak pod koniec tego roku. W rzeczywistości debiut może odbyć się nawet później. Dopiero w 2021 roku, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło