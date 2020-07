Huawei Mate 40 Pro dostanie ciekawy ekran. Jest zdjęcie ochraniacza

Huawei Mate 40 Pro pojawia się w przeciekach od dawna. Niedawno pojawiły się plotki obejmujące ekran i te mówiły, że będzie to panel OLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Podobno opcja 120 Hz nie jest w planach. Jak będzie w rzeczywistości, to okaże się z czasem. Tymczasem mamy okazję rzucić okiem na zdjęcie ochraniacza wyświetlacza.

Poniżej widzimy fotkę prezentującą ochraniacz ekranu dla modelu Huawei Mate 40 Pro. Przedstawia ona panel bez żadnych wcięć. Poprzedni model ma duży notch, co związane jest z rozbudowanym systemem do rozpoznawania twarzy. Czyżby producent miałby zrezygnować z tego rozwiązania? Bo raczej trudno uwierzyć w to, że wszystkie te elementy udało się schować pod ekran. Wygląda to całkiem intrygująco.

Huawei Mate 40 Pro ma dostać najlepszy aparat na rynku

Wiemy, że Huawei Mate 40 Pro dostanie nie tylko konkretny ekran, ale także najlepszy aparat fotograficzny na rynku. Chińczycy wraz z modelami P40 ustawili sobie wysoką poprzeczkę. Teraz będą chcieli ją podnieść konkurencji jeszcze wyżej. Specyfikacja tej kamery nie jest jednak znana. Możemy być jednak pewni, że będzie to jeszcze lepszy aparat od tych, które mają flagowce z pierwszej połowy roku. Premiery spodziewajmy się jesienią.

źródło: Weibo