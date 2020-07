Motorola One Vision Plus oficjalnie. Cena, specyfikacja i dostępność

Motorola One Vision Plus to nowy smartfon marki, choć nie do końca. W rzeczywistości jest to nieco zmodyfikowany model Moto G8 Plus, który na wybranych rynkach pojawi się pod inną nazwą. Urządzenie ma 6,3-calowy ekran Full HD+. Jest też procesor Snapdragon 665 oraz potrójny aparat fotograficzny z sensorem 48 MP.

Motorola One Vision Plus to Moto G8 Plus, ale ze zmienioną nazwą. Zmodyfikowano też rozmiar pamięci. Sprzęt będzie dostępny na wybranych rynkach w cenie stanowiącej równowartość około 200 dolarów. Zobaczmy, co ma do zaoferowania.

Motorola One Vision Plus ma 6,3-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 665 z 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB. Bateria ma pojemność 4000 mAh.

Ponadto Motorola One Vision Plus ma aparat z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 16 MP i czujnik głębi 5 MP. Przednia kamerka ma sensor 25 MP. Jest też NFC. Dane techniczne smartfona Motorola One Vision Plus znajdziecie poniżej.

Motorola One Vision Plus – dane techniczne

6,3-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane (kości eMMC 5.1)

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 16 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

