Galaxy Z Flip 5G coraz bliżej. Samsung uruchamia strony wsparcia

Galaxy Z Flip 5G to składany smartfon marki Samsung, którego premiera jest blisko. Producent uruchamia pomału strony wsparcia. To przybliża telefon do rynkowego debiutu. Na temat modelu Samsung Galaxy Z Flip 5G wiemy już naprawdę sporo. Specyfikacja techniczna smartfona wyciekła do sieci już wcześniej.