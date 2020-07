OnePlus Nord 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilkanaście dni. Tymczasem w sieci pojawiły się dwa nowe rendery. Dają nam one najlepszy z dotychczasowych wgląd na design modelu OnePlus Nord 5G. Urządzenie ma ekran z podwójną kamerkę do selfie oraz aparat fotograficzny z czterema obiektywami.