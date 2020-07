Google Pixel 5 XL na renderach, ale to nie musi być finalny projekt

Google Pixel 5 XL to jeden z dwóch nowych smartfonów, które mamy zobaczyć jesienią. W sieci pojawiły się rendery oparte na schematach CAD. Prezentują one jednak design jednego z prototypów, który niekoniecznie musi być wybrany. Gigant z Mountain View w tej kwestii nie podjął jeszcze finalnej decyzji.

Google Pixel 5 XL już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że będzie to jeden z dwóch smartfonów, których premiery spodziewamy się jesienią tego roku. Tymczasem mamy okazję rzucić okiem na rendery telefonu. Bazują one na schematach CAD i zostały opublikowane przez jeden z francuskich serwisów.

Widoczny poniżej Google Pixel 5 XL ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. To by potwierdzało plotki związane z brakiem Soli. Z tyłu obudowy widać aparat fotograficzny na kwadratowej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Jest też klasyczny czytnik linii papilarnych.

Rendery nie muszą ukazywać Google Pixel 5 XL w finalnej wersji

Jeśli wierzyć plotkom, to Google jeszcze nie zdecydowało się na finalny design nowych smartfonów. Tak więc Pixel 5 XL może, ale wcale nie musi tak wyglądać. Jest to tylko jeden z co najmniej kilku prototypów, które ma producent. Decyzje związane z ostatecznym wzornictwem nie są nam znane.

Google Pixel 5 XL będzie większym z dwóch nadchodzących smartfonów. Nie jest jednak nadmiernie wielki, bo przekątna ekranu to około 6,12 cala. Tak więc mniejszy telefon ma szansę być naprawdę kompaktowym. Plotki mówią, że gigant zdecydował się na procesor Snapdragon 765, a nie 865 dla flagowców.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło