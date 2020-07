EMUI 11 to nowa nakładka Huawei oparta na systemie Android 11, której zapowiedź odbędzie się w tym kwartale. Potwierdził to jeden z prezesów firmy, Wang Chenglu. Wiemy również, na jakie smartfony może trafić aktualizacja EMUI 11, choć to niepotwierdzona lista. Nowości w oprogramowaniu z pewnością nie braknie.

EMUI 11 to nakładka Chińczyków bazująca na systemie Android 11, której debiutu spodziewamy się w tym roku. Jedne z przedstawicieli firmy, Wang Chenglu, który pełni rolę prezesa do spraw oprogramowania, przekazał, że nowa aktualizacja zostanie zaprezentowana jeszcze w tym kwartale. Dokładnego terminu nie podano. Jednak nastąpi to najpóźniej we wrześniu.

Możliwe, że aktualizacja EMUI 11 zostanie pokazana już w przyszły miesiącu. W sierpniu spodziewamy się konferencji dla deweloperów, czyli HDC 2020 (Huawei Developers Conference). Na tym samym wydarzeniu rok temu pokazano poprzednią nakładkę firmy. Mamy też nieoficjalną listę telefonów, które powinny dostać uaktualnienie. Widzicie ją poniżej.

Te smartfony Huawei powinny dostać EMUI 11 z systemem Android 11

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro

Powyższa lista nie została jeszcze potwierdzona przez Huawei. Dopiero z czasem dowiemy się, na które smartfony trafi Android 11 z EMUI 11. Trzeba też pamiętać, że wykaz jest sprzed kilku miesięcy i nie obejmuje najnowszych smartfonów. Na więcej informacji trzeba jeszcze poczekać.

