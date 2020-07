POCO M2 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. W sieci pojawiły się nowe informacje i te wskazują, że rzeczywiście będzie to przebrandowany Redmi Note 9. To już kolejny raz, gdy submarka Xiaomi zmienia nazwę innego telefonu. POCO M2 Pro prawdopodobnie będzie dostępny tylko w Indiach.

POCO M2 Pro to przebrandowany Redmi Note 9, który zostanie w przyszłym tygodniu zapowiedziany w Indiach. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna, która jasno wskazuje na to, z jakim modelem mamy tu do czynienia. Rzućmy sobie na to okiem.

POCO M2 Pro ma 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor Qualcomm Snapdragon 720G. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca i wiemy, że to kości UFS 2.1. Bateria ma pojemność 5020 mAh i wiemy, że można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W.

Ponadto POCO M2 Pro ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP, kamerkę 5 MP do zdjęć makro i czujnik głębi 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić 16-megapikselowe selfie. Dane techniczne modelu POCO M2 Pro znajdziecie poniżej.

POCO M2 Pro / Redmi Note 9 – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 720G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48+ 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

