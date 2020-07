AI Shutter to nowa funkcja z MIUI 12, nad którą pracuje Xiaomi. Będzie ona działała na podobne zasadzie, co Top Shot ze smartfonów Google Pixel. SI będzie odpowiadało za wybranie najlepszego momentu w trakcie naciśnięcia spustu migawki. Rozwiązania spodziewajmy się w jednej z przyszłych aktualizacji MIUI 12.

AI Shutter to nowe rozwiązanie, nad którym pracuje Xiaomi. Nowości doszukano się w kodzie chińskiej wersji MIUI 12 Beta. Dokładnie w aplikacji kamery. Wygląda na to, że firma chce stworzyć własną odpowiedź na funkcję Top Shot, którą znamy z telefonów Google Pixel. Jak to ma dokładnie działać?

Top Shot z modeli Google Pixel działa tak, że wykonywana jest szybka seria zdjęć. Następnie SI bazujące na uczeniu maszynowym stara się wybrać najlepsze ujęcie. Z zapisków znalezionych w MIUI 12 wynika, że AI Shutter ma działać na podobnej zasadzie. Na razie nie wiadomo, kiedy Xiaomi wprowadzi taką funkcję.

Xiaomi udostępni AI Shutter wraz z przyszłą aktualizacją MIUI 12

Spodziewajmy się, że funkcja AI Shutter zostanie udostępniona wraz z jedną z przyszłych aktualizacji nakładki MIUI 12. Na razie nie wiemy, na jakim etapie prac znajduje się Xiaomi. Ponadto nie wiadomo, które z modeli smartfonów otrzymają dostęp do takiej funkcji. To wszystko na razie pozostaje niewiadomą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło: XDA-Developers