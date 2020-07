Samsung Galaxy M41 to jeden z kilku nowych średniaków, nad którymi pracują Koreańczycy. W sieci doszukano się informacji o akumulatorze dla tego modelu, Bateria jest wręcz ogromna, bo jej pojemność jest bliska 7000 mAh. Nie można jednak wykluczyć, że Samsung Galaxy M41 nie trafi na rynek.

Samsung Galaxy M41 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak wygląda jego bateria. Akumulator został dostrzeżony na stronach urzędów nadających certyfikaty. Jest on naprawdę duży i zaoferuje wielką pojemność.

Bateria dla modelu Samsung Galaxy M41 zaoferuje pojemność aż 6800 mAh. Dla porównania w poprzedniku producent umieścił akumulator o pojemności 3500 mAh. Tak więc będzie to blisko dwa razy tyle. Certyfikowana bateria ma oznaczenie EB-BM415ABY. Wygląda na to, że będzie można ją ładować z wykorzystaniem ładowarek o mocy do 15 W.

Samsung Galaxy M41 mógł zostać anulowany

Pewne plotki sugeruje, że Samsung Galaxy M41 miałby zostać anulowany. Tak więc stworzono prototypy, ale Koreańczycy finalnie mogli zrezygnować z takiego modelu telefonu. Cóż, jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Możliwe, że sprzęt trafi na rynek po prostu pod inną nazwą, czego też nie można wykluczyć. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło