Pixel 5 XL – Google może umieścić w nim czytnik linii papilarnych

Pixel 5 XL to smartfon, w którym Google może przywrócić czytnik linii papilarnych zabrany w poprzedniku. Sugerują to rendery etui dla telefonu, które pojawiły się w sieci. Co jednak ciekawe, Google Pixel 5 XL nie miałby dostać go na ekranie. Będzie to klasyczne rozwiązanie z umiejscowieniem na tyle obudowy.