Galaxy Z Flip 5G to nowy, składany smartfon marki Samsung, który zostanie pokazany za kilka tygodni. Tymczasem dostrzeżono go na stronie urzędu TENAA. Tam została opublikowana specyfikacja techniczna i zdjęcia. Wygląda na to, że Samsung Galaxy Z Flip 5G nie doczeka się większych zmian pod kątem designu.